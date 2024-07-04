وأظهرت بيانات أمس الأربعاء علامات على ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة حيث ارتفعت الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى 238 ألف طلب، مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى البدء في دورة التيسير النقدي في سبتمبر.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.6 بالمئة مع صعود سهم شركة "أكوا باور" بنسبة 2.9 بالمئة ومصرف الراجحي 0.6 بالمئة.

وربح سهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو 1.3 بالمئة.

وزاد المؤشر القطري 0.2 بالمئة مع ارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي 0.8 بالمئة.

وأغلق مؤشر أبوظبي على ارتفاع بنحو 0.4 بالمئة.

وتراجع مؤشر دبي 0.3 بالمئة لينهي سلسلة مكاسب استمرت ست جلسات.

وخارج منطقة الخليج صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7 بالمئة مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 2.9 بالمئة.