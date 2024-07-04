وتهدف شركة النفط العملاقة الحكومية إلى الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2045.

كما تهدف إلى خفض كثافة الكربون بنسبة 25 بالمئة والوصول إلى صفر من انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030.

وقال خالد الزعابي رئيس الشؤون المالية في أدنوك في بيان "ستمكّن عائدات هذا التسهيل الائتماني استراتيجية أدنوك الهادفة إلى دعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة".

وأضاف أن الصفقة تمثل أول تمويل أخضر لأدنوك.

وقالت الشركة في يناير إنها ستخصص 23 مليار دولار لخفض انبعاثات الكربون.

يذكر أن "أدنوك" تعد أحد منتجي النفط والغاز الأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم، وهي كذلك أحد الموقعين المؤسسين على "ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز"، وهو ميثاق عالمي يضم شركات النفط العالمية وشركات النفط الوطنية التي التزمت بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري من غاز الميثان بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول أو قبل عام 2050.