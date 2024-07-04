وقال التقرير نقلا عن المصادر إن أرامكو السعودية وأدنوك تجريان تقييمات أولية لشركة سانتوس كهدف محتمل للاستحواذ.

ونقل التقرير عن المصادر قولها إن سانتوس قد تجذب اهتمام مشترين محتملين آخرين.

وقال متحدث باسم الشركة إن "سانتوس لا تعلق على تكهنات وسائل الإعلام". وبحسب وكالة رويترز، أحجمت أدنوك عن التعليق في حين لم ترد أرامكو السعودية على طلبات للتعليق.

وقفز سهم سانتوس بما يصل إلى 8.18 دولار أسترالي وارتفع في أحدث التعاملات خمسة بالمئة عند 8.09 دولار أسترالي.

بلغت القيمة السوقية للشركة التي يقع مقرها في أديليد 16.63 مليار دولار حتى أمس الأربعاء. وارتفع سهمها بما يزيد قليلا عن واحد بالمئة حتى الآن هذا العام.

وتمتلك الشركة أصولا تمتد عبر أستراليا إلى ألاسكا وبابوا غينيا الجديدة. وكانت محط أنظار المستثمرين على مدى السنوات القليلة الماضية بفضل أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال.

وأكبر مشاريع الشركة هو مشروع باروسا للغاز في المياه قبالة شمال غرب أستراليا. وواجه تأخيرات وزيادات في التكاليف في أعقاب معارك قضائية مع مجموعة من السكان الأصليين حول المسار المخطط لخط أنابيب الغاز من الحقل.