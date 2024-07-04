وتم تغريم شركة صناعة السيارات الأميركية العملاقة بعد اكتشاف أن حوالي 5.9 مليون سيارة تطلق انبعاثات أكثر مما تم الإبلاغ عنه، وفقًا لما قاله متحدث باسم الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) لوكالة فرانس برس.

أظهرت المركبات المعنية، التي تتراوح طرازاتها بين عامي 2012 و 2018، انبعاثات أعلى من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 10 بالمئة في المتوسط، وفقًا لما ذكرته وكالة حماية البيئة (EPA) مقارنة بما أبلغت عنه جنرال موتورز.

بالإضافة إلى ذلك، وافقت جنرال موتورز على شطب اعتمادات غازات الاحتباس الحراري التي تعادل حوالي 50 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وفقًا لوكالة حماية البيئة، بقيمة سوقية تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

انخفضت أسهم جنرال موتورز بنسبة 0.51 بالمئة خلال تعاملات الأربعاء في بورصة نيويورك.

في العام الماضي، دفعت جنرال موتورز عقوبة مماثلة للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) بقيمة 128 مليون دولار عندما فشلت شاحنات البيك آب التي بيعت قبل عدة سنوات في تحقيق معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود.

في مارس، أصدرت إدارة بايدن معايير أكثر صرامة لانبعاثات السيارات للسيارات المنتجة في الولايات المتحدة.

ستؤدي المعايير المحدثة إلى تقييد كمية الانبعاثات المسموح بها تدريجيًا كطريقة لتحفيز صانعي السيارات على التركيز على إنتاج المزيد من السيارات الكهربائية.