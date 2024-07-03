تحركات الأسهم

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة إلى 2357.06 دولار للأونصة بحلول الساعة 18:08 بتوقيت غرينتش.

وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.5 بالمئة مسجلة عند التسوية2369.40 دولار للأونصة.

وزادت طلبات الحصول على إعانة البطالة الأميركية المقدمة للمرة الأولى الأسبوع الماضي، كما ارتفع عدد المسجلين على قوائم البطالة إلى أعلى مستوى في عامين ونصف بنهاية يونيو بما يتوافق مع التباطؤ التدريجي في سوق العمل.

وانخفض مؤشر لنشاط قطاع الخدمات الأميركي إلى أدنى مستوى في أربع سنوات في يونيو مع تراجع حاد في الطلبيات مما قد يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخم بنهاية الربع الثاني من العام.

وبعد صدور البيانات الأميركية، انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.

ووفقا لخدمة فيد ووتش من مجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون في السوق الآن بنسبة 68 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر وأن يخفضها مرة أخرى في ديسمبر.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الماضي الذي انعقد يومي 11 و12 يونيو حزيران أن مسؤولي المجلس أقروا في الاجتماع أن الاقتصاد الأميركي يتباطأ وأن "ضغوط الأسعار تتضاءل"، لكنهم ما زالوا ينصحون باتباع نهج الانتظار والترقب قبل الاتجاه لخفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 3.4 بالمئة إلى 30.51 دولار للأونصة.

وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 999.12 دولار. وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1020.98 دولار للأونصة.