وذكرت صحيفة الشعب اليومية أونلاين، أن الإجراءات الرئيسية تشمل دعم تحديث الشاحنات والسفن القديمة، وتشجيع استخدام الحافلات الكهربائية في المدن، وزيادة الحوافز الضريبية للمعدات الصديقة للبيئة، كما تقدم الحكومة إعانات للمستهلكين لاستبدال السيارات القديمة بنماذج جديدة أو كهربائية، وتدعم توسيع شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية.

وفي إطار هذه المبادرة، تم إنشاء صندوق خاص لمعالجة النفايات الإلكترونية وتحسين نظام إعادة تدوير الأجهزة المنزلية، كما تعزز الحكومة المشتريات الخضراء في القطاع العام.

وعملت الحكومات المحلية بالتنسيق مع الحكومة المركزية على تنفيذ سياسات داعمة وزيادة الاستثمارات في هذه المجالات، مما أدى إلى تحقيق نتائج أولية إيجابية في بعض المناطق.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تسريع التحول الأخضر للصناعات الصينية، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتحفيز الاستهلاك المحلي، مما يدعم استراتيجية البلاد للتنمية الاقتصادية المستدامة وعالية الجودة.