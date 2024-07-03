وتراجع مؤشر "ستاندرد اند بورز غلوبال" لمديري المشتريات إلى 50.9 نقطة في يونيو من أعلى مستوى في 12 شهرا عند 52.2 الذي بلغه في مايو.

وجاءت البيانات أعلى قليلا من التقديرات الأولية عند 50.8 نقطة، لكن ظل المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الرابع على التوالي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52.8 الشهر الماضي من 53.2، لكنه جاء أعلى من التقدير الأولي البالغ 52.6 نقطة.

وكان نمو النشاط التجاري في منطقة اليورو قد تباطأ خلال شهر يونيو، بعد أن سجل قطاع الصناعات أكبر تراجع له في ستة أشهر حسبما أظهرت نتائج مسح خلال يونيو الماضي.

وسجل مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو الصادر عن بنك هامبورغ التجاري والذي نشرته مؤسسة "ستاندر آند بورز غلوبال" بواقع 50,8 نقطة، متراجعا عن 52,2 نقطة المسجلة في مايو، في أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وأي تخط لمستوى 50 نقطة يعد نموا، فيما يعد ما دونه انكماشا.

وانخفض نشاط التصنيع إلى 46 نقطة في يونيو من 49,3 في الشهر السابق.

ولكن البيانات أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيستمر في النمو في الربع الثاني، بحسب "ستاندرد آند بورز".