وبحسب بيانات وزارة التجارة التركية، الأربعاء، فقد بلغ العجز التجاري 6.43 مليار دولار وسط تراجع كل من الصادرات والواردات.

وذكرت الوزارة في بيان أن الصادرات انخفضت 10.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 18.57 مليار دولار في يونيو، فيما تراجعت الواردات 4.1 بالمئة إلى 25 مليار دولار خلال نفس الفترة.

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا تراجع إلى 71.6 بالمئة في يونيو، وهو ما جاء أقل من التوقعات، مدفوعا بزيادة المصروفات والأسعار في قطاعات التعليم والإسكان والمطاعم.

ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في يونيو عند 1.64 بالمئة مقارنة مع 3.37 بالمئة في مايو الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 75.45 بالمئة.

وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لوكالة رويترز أن ينخفض ​​التضخم السنوي إلى 72.6 بالمئة في يونيو بعد أن سجل في مايو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​إلى 42.6 بالمئة بحلول نهاية عام 2024.