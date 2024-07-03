ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في يونيو عند 1.64 بالمئة مقارنة مع 3.37 بالمئة في مايو الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 75.45 بالمئة.

وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لوكالة رويترز أن ينخفض ​​التضخم السنوي إلى 72.6 بالمئة في يونيو بعد أن سجل في مايو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022. ومن المتوقع أن ينخفض ​​إلى 42.6 بالمئة بحلول نهاية عام 2024.