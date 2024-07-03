وقالت سمو في بيان للبورصة السعودية إن العقد يتعلق "بتطوير أعمال البنية التحتية الأساسية والثانوية وتصميم وبناء 1104 وحدة سكنية متكاملة بكامل الخدمات والمرافق في مدينة ينبع الصناعية".

ويسري العقد من تاريخ التوقيع، وتبلغ مدة التطوير والتنفيذ 36 شهرا تبدأ من تاريخ توقيع عقود الشراء مع الشركات الصناعية.

وتوقعت سمو أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائجها اعتبارا من بداية أعمال التطوير والتنفيذ في المشروع.