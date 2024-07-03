كان البنك التجاري الكويتي أعلن في 2023 نجاحه في طرح الإصدار الأول بقيمة 50 مليون دينار ضمن البرنامج نفسه.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت إن عدد السندات المصدرة بلغ ألف سند بقيمة اسمية 50 ألف دينار للسند الواحد، وبلغ سعر إصدار سندات الشريحة الثانية 100 بالمئة من قيمتها الاسمية.

وتبلغ مدة استحقاق هذه السندات عشر سنوات تستحق في 2 يوليو 2034.

وأوضح البيان أن الأثر المالي لهذه الخطوة يتمثل في زيادة الشريحة الثانية من رأس المال المساند للبنك "وذلك من شأنه تعزيز كفاية رأس المال لدى البنك عملا بالأطر الصادرة عن بازل 3".