وقال عبد الرحمن الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: "نحن في غاية السعادة بترسية عقد بهذه الأهمية على الشركة يدعم مسيرتها التصاعدية المتسارعة وله دلالات مُشرفة تعكس ريادية الشركة والثقة في قدراتها، وستكون حفاراتنا الجديدة هي الأكثر تطوراً، كونها معززة بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي وهي التكنولوجيا الأكثر تطوراً في عصرنا".

وأضاف: "إن تعاوننا مع شركة متخصصة ورائدة بحجم مجموعة Honghua سيضيف الكثير لصناعة الحفر من خلال تصميم وبناء حفارات المستقبل التي ستسهم في تطوير كفاءة العمليات وتعزيز السلامة وستحقق قيمة استثنائية لعملائنا في أدنوك البحرية".

وقالت طيبة عبد الرحيم الهاشمي الرئيس التنفيذي لأدنوك البحرية معلقة على ترسية العقد: "تعتبر خبرات أدنوك للحفر وامكاناتها التكنولوجية المعززة من الممكنات الرئيسة التي تدعم تسريع أهداف تلبية احتياجات العالم المتنامية للطاقة على نحو آمن ومستدام. وسيرسخ هذا العقد شراكتنا المستقبلية مع أدنوك للحفر لتوظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكارات لزيادة انتاج الطاقة ومشتقاتها وخفض الانبعاثات وتحقيق قيمة عالية لكافة مساهمينا".

سيتبع العقد الاتفاقيات السارية من حيث توفير إيرادات تعزز عائدات التعاقدات طويلة المدى ومعدلات العائدات الداخلية المضمونة. علماً بأن العقد ينص على تشغيل ثلاث حفارات جديدة في الجزر الاصطناعية المبتكرة القائمة والتي أُنشئت حديثاُ في حقل زاكوم البحري لحفر وإكمال الآبار.

وستقوم شركة Honghua ببناء الحفارات الجديدة وتمكينها بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الاتمتة ومن المتوقع تسليم الحفارات وبداية العمليات خلال العام 2026. ستتولى أدنوك للحفر بالتعاون مع شركة Honghua تصميم وبناء الحفارات الجديدة المتطورة من خلال تسخيرالطبيعة التحويلية للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة. كما أن الشركتين تدرسان التعاون مع "AIQ" وهي شركة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي ولها إسهامات كبيرة في المجال وتدير عملياتها من أبوظبي.

سيتم تصميم أنظمة تشغيل الحفارات من خلال تغذيتها ببيانات واقعية عن ظروف العمل ومستويات الاداء ما يمكنها من التمتع بقدر من الاستقلالية والقدرة على اتخاذ قرارات تسهم في تعزيز كفاءة الحفارة وتُحسًن مستويات السلامة واوقات التسليم. ستعمل هذه الحفارات في جزر أدنوك الاصطناعية المبتكرة التي توفر بيئة مثالية لعمليات الحفر الممتد، وقد تم تسليم أطول خمس آبار في العالم من هذه الجزر آخرها تجاوز الـ 52000 قدم. كما أن الحفارات الجديدة التي ستوفر خدمات الحفر الممتد تتمتع بقدرات متطورة تمكنها من الحركة بين الآبار بسهولة ودون الحاجة إلى تفكيك وهي خاصية تحسن الكفاءة وتعزز السلامة وتساعد على خفض الانبعاثات الى حد كبير.

تبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشراء الحفارات الجديدة حوالي 771.2 مليون درهم إماراتي، يتركز معظمها في العام 2025. ومن المتوقع أن يكون العام 2027 هو العام الأول الذي سيشهد بكامله تدفقات إيرادات الحفارات الجديدة. علماً بأن رؤى وتوقعات الشركة المالية لإيرادات قطاع حفارات الجزر الذي يدير حالياً 10 حفارات للعام 2024 بأكمله والتي تتراوح ما بين 734.5 إلى 918.1 مليون درهم إماراتي تظل دون تغيير.

تأتي عملية الاستحواذ على الحفارات الجديدة في إطار خطة التوسع في أسطول الشركة، حيث يتوقع ارتفاع عدد الحفارات في أسطول أدنوك للحفر إلى 148 حفارة على الأقل بحلول عام 2026 تشمل الثلاث حفارات موضوع هذا العقد، إضافة إلى ثلاث حفارات أُعلن عن إضافتها سابقاً في المرحلة الأولية لاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية. جدير بالذكر أن أدنوك للحفر قد استثمرت، منذ طرح أسهمها للاكتتاب في الربع الرابع للعام 2021، أكثر من 8 مليار درهم إماراتي لبناء أحد أكبر أساطيل الحفر المتكاملة في العالم.