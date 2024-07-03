وقالت "بوينغ" في بيان، الثلاثاء، إن الخطوط التركية وعبر طلب شراء 4 طائرات "بوينغ 777" ستضيف 408 أطنان مترية إلى قدرتها على شحن البضائع.

وأضافت الشركة: "ستسهم الطائرات الجديدة في تلبية الطلب المتزايد على خدمات الشحن بسبب النمو السريع للتجارة الإلكترونية والحاجة إلى وسائل نقل فعالة وموثوقة حول العالم"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الأناضول.

وأردفت: "كما ستمكن (الطائرات الجديدة) الخطوط الجوية التركية من تحسين عمليات الشحن وخفض التكاليف وتسليم الشحنات في الوقت المحدد إلى جميع الوجهات حول العالم".

ونقل البيان عن نائب المدير العام للخطوط الجوية التركية، مسؤول الشحن، علي تورك تأكيده أن هذه الاستثمارات الجديدة لتوسيع أسطول الشحن الخاص بهم تشير إلى تصميمهم على تلبية الطلب العالمي المتزايد على خدمات الشحن الجوي.

وأردف: "إضافة طائرات الشحن من طراز بوينغ 777 إلى أسطولنا سيؤدي إلى زيادة قدراتنا التشغيلية، ويعد خطوة مهمة في رؤيتنا الإستراتيجية للوصول إلى قمة قطاع الشحن الجوي على مستوى العالم".