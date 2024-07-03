وشبهت هذا التغيير بذهاب المرضى إلى الطبيب وهم لديهم فكرة واضحة عن مشكلتهم الصحية. أما في حالة عملاء البنك، فإنهم يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي لاقتراح أفكارهم المالية والاستثمارية على البنك.

وقالت كيلر-بوسه في منتدى بوينت زيرو "وسيحدث هذا التغيير أيضا في مجال عملنا لأن تطبيق تشات جي.بي.تي أتاح المزيد من البيانات... وعلينا أن نكون على دراية بأن عملاءنا يستخدمونه".

وأدرج البنك السويسري تقنية الذكاء الاصطناعي ضمن الخدمات والمنتجات التي يقدمها لعملائه. ونفذ البنك العام الماضي مشروعا تجريبيا لتقديم قروض ائتمانية موجهة خصيصا إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي غالبا ما تكون في أمس الحاجة للسيولة النقدية.

وتابعت كيلر-بوسه قائلة إن هذه الخدمة تتيح للعملاء إمكان الحصول على القروض بسرعة دون الحاجة إلى المرور بإجراءات تقييم الائتمان المعتادة التي يقوم بها موظفو البنك وتسريع العملية بالنسبة للقروض التي لا تتطلب تقييما معقدا.

وأردفت "إنها مجرد بداية لما سنراه".