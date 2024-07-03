وسيرأس مدبولي الحكومة الجديدة أيضا ويشغل هذا المنصب منذ عام 2018.

وقال التلفزيون المصري الرسمي، الثلاثاء، إن من المتوقع أن يشمل التشكيل الوزاري الجديد تغيير وزراء الخارجية والمالية والبترول والكهرباء والتموين.

وأضاف أن أحمد كجوك سيتولى حقيبة المالية.

ويعمل كجوك نائبا لمحمد معيط الذي شغل منصب وزير المالية منذ 2018، ولعب دورا مهما في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي فضلا عن الجهود التي بذلتها القاهرة لإدارة الأزمة الاقتصادية التي شملت ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي.

وذكر التلفزيون الرسمي نقلا عن قناة إكسترا نيوز التلفزيونية المحلية أن سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي بدر عبد العاطي سيتولى منصب وزير الخارجية خلفا لسامح شكري.

وذكرت التقارير أن من المتوقع أن يتولى شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، منصب وزير التموين خلفا لعلي المصيلحي.

وتشرف وزارة التموين على تجارة مصر في القمح والسلع الأولية الأخرى، فضلا عن منظومة الدعم التي تضم عشرات الملايين من المصريين.

وذكرت بيانات رسمية وتقارير لوسائل إعلام محلية أن فاروق يتمتع بخبرات في الشؤون المالية وقاد خلال فترة عمله في البريد المصري عملية لإصلاح منظومة المعاشات.

وأشارت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة إلى عزمها التحول إلى الدعم النقدي بدلا من دعم السلع.

وتتولى وزارة الكهرباء مسؤولية منظومة الطاقة في مصر التي تعاني منذ العام الماضي من انقطاعات يومية في التيار الكهربائي بسبب نقص إمدادات الغاز التي تتولاها وزارة البترول.