وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 85.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0033 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 82.95 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان القياسيان عند الإغلاق أمس الثلاثاء مع تلاشي المخاوف من أن يؤدي إعصار بيريل إلى تعطيل الإنتاج في خليج المكسيك.

وقالت مصادر نقلا عن بيانات لمعهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام الأميركية تراجعت بمقدار 9.163 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يونيو.

ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة، بياناتها الأسبوعية اليوم الأربعاء الساعة 1430 بتوقيت غرينتش.