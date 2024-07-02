وكانت أبوقير للأسمدة وشركات أخرى من بينها موبكو للأسمدة وكيما أعلنت الأسبوع الماضي عن توقف مصانعها بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي بسبب زيادة الطلب على الطاقة في مصر مع ارتفاع درجات الحرارة.

وعزا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبب نقص الغاز إلى توقف الإنتاج في دولة مجاورة، وضغوط كبيرة على الموارد الدولارية.

وقال مدبولي الثلاثاء الماضي إن مصر ستنفق أكثر من مليار دولار لاستيراد ما يكفي من الغاز لإنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائي هذا الصيف.

وقالت مصادر لوكالة رويترز الأسبوع الماضي إن مصر أرست مناقصة لاستيراد الغاز المسال بعدد إجمالي وصل إلى 20 شحنة، في أكبر عملية شراء للوقود المنقول بحرا، بهدف تغطية الطلب الصيفي الكبير في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

وكشفت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، في إفصاح الإثنين، عن خطط لإنشاء تحالف من شركات مصرية، بهدف استيراد الغاز الصخري الأميركي وسط نقص في الإمدادات المحلية، أدى الأسبوع الماضي، لتوقف بعض المصانع وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة في مناطق سكنية بمصر.