وذكرت الشركة في بيان أنها وقعت أيضاً مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد السعودي لتمكين تصدير السلع والخدمات من المملكة لشركة "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا".

وتعد "جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة" مشروعاً مشتركاً بين شركتي "دسر" و"جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" لتصنيع توربينات الغاز عالية الأداء ومكوناتها في السعودية.

ومن المقرر أن تقوم أول وحدة من التوربينات الغازية من الفئة H المصنعة محلياً بتشغيل محطة "الجافورة المستقلة للتوليد المشترك للبخار والكهرباء"، والتي من المتوقع أن تصبح عند تشغيلها، محطة الكهرباء الأكثر كفاءة في المملكة.

وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يصل إنتاج حقل غاز الجافورة إلى 630 ألف برميل من سوائل ومكثفات الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أكثر من 420 مليون قدم مكعبة قياسية من الإيثان يومياً.

ويمثل تسليم توربين الغاز الذي تم تصنيعه محلياً في "جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة" إنجازاً مهماً في قطاع الطاقة في المملكة ويسهم في تعزيز جهودها لتنويع موادرها الاقتصادية ومبادراتها لتنمية وصقل المواهب والكفاءات المحلية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

يُذكر أن "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" كانت قد انفصلت عن جنرال إلكتريك المدرجة في بورصة نيويورك وبدأت التداول كشركة مستقلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية في 2 أبريل 2024. ومع ما يقرب من 55 ألف توربين رياح و7 آلاف توربين غازي، تساهم تقنية "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" في توليد حوالي 25 بالمئة من كهرباء العالم.