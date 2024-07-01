وأوضح البنك الدولي في بيان أن البرنامجين يستهدفان "تدعيم رأس المال البشري في الأردن، من خلال استثمارات مستهدفة في مجالات التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز قدرة الأسر الأردنية على الصمود في وجه الصدمات".

وخصص لبرنامج "رأس المال البشري" 300 مليون دولار بهدف دعم "حوكمة وفعالية القطاعات الاجتماعية، لضمان تحقيق نتائج أفضل وأكثر استدامة لجميع الأردنيين، وتعزيز القدرة على الصمود، بما في ذلك حماية الأسر من الآثار السلبية لتغير المناخ".

ويركز البرنامج على تعزيز الحوكمة والمساءلة في الإنفاق العام في التعليم والصحة والمساعدات الإجتماعية.

وخصص للبرنامج الثاني "مسار" 400 مليون دولار بهدف "تزويد الأطفال والشباب الأردني بالمهارات المناسبة لسوق العمل والتحول الاقتصادي الجاري على مستوى المملكة".

ويركز البرنامج على "زيادة فرص الحصول على التعليم الأساسي وتعزيز الانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل وتوسيع نطاق الحصول على التعليم والتدريب المهني والفني الذي يلبي احتياجات سوق العمل، وتحسين كفاءة منظومة التعليم وإدارة الموارد البشرية".

ونقل البيان عن المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه قوله إنه "من خلال زيادة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، يمكن للأردن تعزيز قدرة اقتصاده على الصمود في مواجهة الصدمات".

وأضاف أنه يمكنه أيضا "تمكين الشباب، لاسيما النساء والفئات الأكثر احتياجاً، من المشاركة الكاملة في دفع عجلة النمو والتنمية على مستوى المملكة والاستفادة منهما".

ويسعى البرنامج لتسجيل 25 ألف طالب إضافي في الصف الثاني من رياض الأطفال بحلول عام 2029، وضمان استيفاء 4200 فصل دراسي في مدارس رياض الأطفال لمعايير الجودة، وإلحاق 150 ألف طالب بالصفوف الدراسية (من الأول الى الثالث) في برامج تحسين المهارات الأساسية".

كما يهدف الى تخريج 50 ألف طالب من برامج التعليم والتدريب الفني والمهني المعتمدة في القطاعات ذات الأولوية.

يشكل الأطفال دون سن 18 عاما نحو 40 بالمئة من سكان الأردن وعددهم نحو 11 مليون نسمة.

تجاوز الدين العام 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن الذي تضرر بشدة من أزمات المنطقة المتلاحقة، لا سيما تدفّق اللاجئين السوريين وجائحة كوفيد وأخيرا الحرب في غزة.

وتجاوز معدل البطالة 22.3 بالمئة عام 2023، بحسب تقارير البنك الدولي، وهي نسبة ترتفع في صفوف الشباب الى 46 بالمئة.