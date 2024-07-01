وأظهرت بيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاءات الاتحادي، الاثنين، انخفاض التضخم إلى 2.5 بالمئة في يونيو.

وتوقع محللون في استطلاع لوكالة رويترز أن يبلغ التضخم 2.6 بالمئة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه إلى 2.8 بالمئة على أساس سنوي في مايو، وفقا لبيانات أُعدت للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي.

وتراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة شديدة التقلب إلى 2.9 بالمئة من ثلاثة بالمئة في مايو.

ويولي الاقتصاديون اهتماما بتقرير التضخم في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو والذي يصدر قبل بيانات أسعار المستهلكين في التكتل، والمتوقع نشرها غدا الثلاثاء.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 2.5 بالمئة في يونيو مقارنة بنحو 2.6 بالمئة في الشهر السابق.