وتعد الاتفاقية خطوة مهمة ضمن برنامج تطوير القمرين الصناعيين الجديدين من أقمار المدار الأرضي الثابت البالغة تكلفته الإجمالية 3.9 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، ويشمل ذلك المركبة الفضائية والبنية التحتية الأرضية والإطلاق والتأمين.

وكانت "الياه سات"، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، وقعت عقدا مع "إيرباص" لتصميم وبناء القمرين الصناعيين على منصة Eurostar Neo كجزء من التفويض الذي منحته الحكومة الإماراتية لشركة "الياه سات" في الربع الثالث من العام الماضي بقيمة 18.7 مليار درهم (5.1 مليار دولار)، والذي بموجبه تتولي الشركة توفير سعة فضائية على الأقمار الصناعية والخدمات المدارة على مدى 17 عاما وذلك بشكل أساسي من خلال القمرين الصناعيين "الياه 4" و"الياه 5".

سيوفر القمران الصناعيان الاتصالات الحكومية الآمنة في منطقة جغرافية واسعة تشمل الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا. ومن المتوقع أن يحل القمران الصناعيان "الياه 4" و"الياه 5" محل القمرين الصناعيين الحاليين "الياه 1" و"الياه 2"، اللذين تم إطلاقهما في عامي 2011 و2011 على التوالي.

يذكر أنه في 25 أبريل الماضي وافق مساهمو بيانات والياه سات على الاندماج المقترح بين الشركتين، بهدف إنشاء شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن يحدث ذلك في منتصف العام الجاري.