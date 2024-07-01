وستقوم "بي بي" بموجب هذه الاتفاقية بدور المطور والمشغل الرئيس للمشروع نيابة عن التحالف، حيث سيعمل الشركاء على دمج مشروعات الهيدروجين الأخضر الخاصة بهم في مصر في مشروع واحد واسع النطاق ومتعدد المراحل لتنمية الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مع التركيز على الصادرات.

ووقَع التحالف اتفاقا إطاريا مع الحكومة المصرية لبدء تنفيذ مجموعة من الدراسات والأنشطة لتقييم الجدوى الفنية والمالية للمشروع.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش مؤتمر مصر-الإتحاد الأوروبي للاستثمار، وشهد التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ووقع من جانب الشركات كل من نادر زكي، الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة "بي بي"، وأندرياس بيرينجر، مدير تطوير الأعمال التجارية للهيدروجين الأخضر في مصدر، وكريم حفظي، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة حسن علام للمرافق، ومحمد منصور، رئيس مجلس إدارة "إنفينيتي باور".

وقال نادر زكي، الرئيس الإقليمي لـ"بي بي" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "يسعدنا أن يتزامن التوقيع على الاتفاقية مع احتفالنا بمرور 60 عاما على وجودنا في مصر، ما يعكس بوضوح التزامنا المستمر نحو التوسع في أنشطتنا داخل البلاد".

وأوضح أن الخبرات المتنوعة في مجال الطاقة لهذا التحالف تمثل فرصة عظيمة للتعاون على المستوى الإقليمي وكذلك الوصول إلى الأسواق العالمية، ما يساهم بشكل أساسي في دعم خطط تحول الطاقة في مصر.

من جانبه، رحب محمد عبد القادر الرمحي، الرئيس التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في "مصدر"، بانضمام "بي بي" إلى التحالف، معربا عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز علاقات الشركة الوطيدة مع الشركاء، وذلك في إطار مساعي "مصدر" للإسهام بدور فاعل في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر العالمي.

وأضاف: "تأتي هذه الاتفاقية لتضاف إلى خطط "مصدر" لتطوير مشاريع للهيدروجين الأخضر في جمهورية مصر العربية، وترسيخ التزام الشركة ودولة الإمارات، بدعم مساعي مصر للاستفادة من إمكاناتها الضخمة في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وذلك بالتعاون مع "انفنيتي باور" التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة على مستوى القارة الإفريقية".

بدوره قال عمرو علام، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة حسن علام القابضة، إن التعاون مع شركات "بي بي"، ومصدر، و"إنفينيتي باور" في هذا التحالف يعد خطوة مهمة نحو تعزيز تطوير الهيدروجين الأخضر، وترسيخ مكانة مصر كلاعب رئيس في هذا القطاع.

وقال فيليبي أربيلايز، نائب رئيس شركة "بي بي" للهيدروجين: "يعد الهيدروجين أحد الركائز الرئيسة لإستراتيجية تحول الطاقة لشركة "بي بي"، وتعمل الشركة على تطوير محفظة عالمية متنوعة لتطوير مشروعات الهيدروجين في جميع أنحاء العالم، وأنا على ثقة تامة بأن هذه الشراكة ستدعم جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء".

من جانبه قال محمد إسماعيل منصور، رئيس مجلس إدارة "إنفنيتي باور" إنّ التعاون مع شريك جديد يدعم طموح التحالف المنفذ للمشروع، ويبرز التزامه بالشراكات والابتكار لتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة في إفريقيا.