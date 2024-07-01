وأوضح بيرقدار خلال برنامج تلفزيوني على "قنال 7" التركية، الأحد، أن حقل صقاريا سيلبي من خلال الرقم المذكور احتياجات 2.4 مليون منزل من الغاز الطبيعي.

وتوقع الوزير التركي أن يرتفع الإنتاج بحلول أغسطس القادم ليبلغ 6 ملايين متر مكعب.

وبيّن أن الهدف المنشود يتمثل في الوصل لـ 10 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي مطلع 2025.

وكانت شركة البترول التركية اكتشفت كميات من الغاز الطبيعي بحجم 320 مليار متر مكعب في أغسطس 2020، وعند اكتمال التنقيب تم تحديث الكمية الاحتياطية في البئر إلى 405 مليارات متر مكعب.

في يونيو 2021، تم اكتشاف احتياطي جديد قدره 135 مليار متر مكعب ليبلغ إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي في البحر الأسود 540 مليار متر مكعب.

وفي ديسمبر 2022، تم تحديث الاحتياطي المذكور ليصبح 652 مليار متر مكعب، بعد إعادة تقييم قامت به مؤسسة DeGolyer & MacNaughton المستقلة، وتم الإعلان أيضا عن اكتشاف 58 مليار متر مكعب جديد، ليبلغ إجمالي حجم الاحتياطي المكتشف في البحر الأسود 710 مليارات متر مكعب.​​​​​​​