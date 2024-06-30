ووقعت شركة أرامكو السعودية عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة، بالإضافة إلى عقود المرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية للشركة.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، إن عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة والمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية المقرر تبلغ قيمتها 25 مليار دولار.

من جانبه، أشار الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن الوزارة عملت مع أرامكو السعودية منذ عام 2019 على إعداد تصور واضح لمستهدفات المملكة في مزيج الطاقة، ويعد حقل الجافورة وتوسعة شبكة الغاز نتاجا لهذا العمل.

وقال الوزير إن إنتاج المملكة من الغاز سيرتفع بنسبة 63 بالمئة بحلول عام 2030، وتحديدا من 13.5 مليار قدم مكعبة يوميا إلى نحو 21.3 مليار قدم مكعبة بحلول 2030.

وأوضح أن حجم انبعاثات غاز الميثان في قطاع النفط والغاز بالسعودية يبلغ 0.05 بالمئة، بينما يبلغ المعدل في دول أخرى مثل أميركا 0.2 بالمئة، لتأتي السعودية في المرتبة الثانية فيما يتعلق بانبعاثات هذا الغاز عالميا.

وقال إن مجمل إنتاج حقل الجافورة والتوسعات في شبكة أنابيب الغاز ستساهم بنحو 20 مليار دولار سنويا في الناتج المحلي السعودي.