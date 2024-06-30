وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، إن عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة والمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية المقرر تبلغ قيمتها 25 مليار دولار.

وأضاف خلال مؤتمر مراسم ترسية العقود، الأحد، إن المشروع الأول وهو توسعة نظام منظومة الغاز الذي كان "عمودا فقريا" للسعودية على مدى 5 عقود.

وأوضح الناصر أن توسعة شبكة الغاز تبلغ 4 آلاف كيلومتر من خطوط الأنابيب ما يزيد من قدرات الشبكة ويربط مدن السعودية المختلفة بهذه الشبكة.

وأشار إلى أن قطاعات الأعمال في مدن جدة وجازان ستحصل على الغاز من هذه المنظومة للمرة للأولى، ما يدعم القطاع الصناعي ويخلق فرص عمل للسعوديين.