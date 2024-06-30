ونقلت وكالة الأنباء العمانية، عن سكوت سلمان، المدير التنفيذي للعمليات في الميناء قوله، إنّ اكتمال وصول الرافعات إلى ميناء صلالة سيساعد في تقليل مدة البقاء فيه بشكل أكبر، ويسمح بالوصول بشكل أسرع إلى الطبقات العليا للسفن، بالإضافة إلى زيادة قدرته على جذب أكبر السفن في العالم.

وأضاف أن الرافعات الأربع الجديدة ستبدأ الإسهام في إنتاجية المحطة في أغسطس المقبل، ما يعني زيادة عدد الرافعات في الميناء من 21 إلى 27 بحلول نهاية هذا العام.

وأشار إلى أن الرافعات الجديدة الكهربائية تُعدّ من بين أكبر المعدات من نوعها في العالم وتضع معايير جديدة من حيث الحجم والكفاءة، وتستطيع التعامل مع السفن بعمق 26 حاوية، وتصل قدرتها القصوى إلى 105 أطنان ما يجعلها قادرة على خدمة أكبر سفن الحاويات العاملة حالياً، مشيرا إلى أن المعدات الإضافية لدعم التوسعة تشمل 12 رافعة جسرية ذات إطارات مطاطية هجينة ورافعتين للتجميع و6 رافعات لمناولة الحاويات الفارغة و30 شاحنة ومقطورة للمحطة.

ويرتبط ميناء صلالة حالياً بخطوط مباشرة مع أكثر من 50 ميناءً حول العالم، ويستقبل سنوياً أكثر من 2500 سفينة، وتشمل خدماته عمليات التحميل والتفريغ وصيانة الحاويات وإصلاحها، وخدمات الجرّ والتزويد بالوقود وتخزين البضائع.