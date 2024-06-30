وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الأحد، أن معدل البطالة الإجمالي في المملكة، والذي يشمل السعوديين وغير السعوديين قد ارتفع بواقع 0.1 نقطة خلال الربع الأول من العام الجاري، بالمقارنة مع الربع الأخير من 2023، ليسجل 3.5 بالمئة.

كما أظهرت البيانات ارتفاع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة بمقدار نقطة مئوية، ليبلغ 51.4 بالمئة.

وسجل معدل المشتغلين السعوديين إلى عدد السكان ارتفاعا بنقطة مئوية في الربع الأول من 2024، ليبلغ 47.5 بالمئة.

كما أظهرت نتائج مؤشرات سوق العمل في السعودية ارتفاع معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 0.6 نقطة مئوية، ليبلغ 30.7 بالمئة.

وبلغ معدل المشتغلات السعوديات في القوى العاملة 35.8 بالمئة.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن نحو 95.9 بالمئة من السعوديين المتعطلين عن العمل سيقبلون بعروض العمل في القطاع الخاص، إذ أشارت في التقرير أن المتعطلون السعوديون استخدموا أساليب متنوعة في البحث عن العمل، أبرزها التواصل مع الأصدقاء أو الأقارب، والتقدم إلى أصحاب العمل مباشرة، واستخدام منصات التوظيف الوطنية.