وستسمح البورصة للمشترين بالشراء مباشرة من المنتجين.

وحظي المقترح بدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل قمة دول بريكس التي تنعقد في روسيا في أكتوبر.

وقالت لوت بعد اجتماع لوزراء زراعة دول المجموعة في موسكو: "سنعمل مع زملائنا على إنشاء وتطوير هذه المنصة وتطوير إمكانية التسوية بالعملات المحلية لدول بريكس".

وتمثل مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا ودولا أخرى، أكثر من 30 بالمئة من الأراضي الزراعية العالمية، وفقا لمركز التصدير الروسي أجرو إكسبورت.

كما أن دول المجموعة تمثل أكثر من 40 بالمئة من الإنتاج العالمي للحبوب واللحوم، وما يقرب من 40 بالمئة من منتجات الألبان وأكثر من 50 بالمئة من إجمالي إنتاج الأسماك والمأكولات البحرية.

وقالت لوت فيما يتعلق بدول مجموعة بريكس "العام الماضي، استحوذت المجموعة على أكثر من ثلث صادرات روسيا من منتجات الصناعات الزراعية، أي 15 مليار دولار".