وكانت روسيا قد حظرت صادرات البنزين لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من مارس، لكنها استثنت اتحادا اقتصاديا تقوده موسكو وبعض الدول التي أبرمت معها اتفاقات حكومية مباشرة بخصوص إمدادات الوقود، مثل منغوليا.

وعلقت روسيا هذه القيود لأول مرة الشهر الماضي حتى 30 يونيو.

وفرضت روسيا هذا الحظر في خطوة استباقية تهدف لتجنب نقص الوقود ووقف ارتفاع الأسعار بعد بدء انقطاع الكهرباء لأسباب فنية وشن أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة على مصافي التكرير.

وفي عام 2023، أنتجت روسيا 43.9 مليون طن من البنزين وصدرت نحو 5.76 مليون طن، أي نحو 13 بالمئة من إنتاجها.