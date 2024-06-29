ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث الرسمي باسم الشركة علي العجمي، قوله إن فرق الإطفاء تعكف حاليا على احتواء الحريق، مؤكدا عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو مصابين.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) الحكومية، اكتمال تشغيل وحدات مصفاة الزور الثالثة والأخيرة التابعة لها "بنجاح وبصورة آمنة".

قالت الشركة في بيان صحفي آنذاك إنها بهذه الخطوة تكون قد حققت هدف استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية في الوصول إلى الطاقة التكريرية القصوى للمصفاة والتي تبلغ 615 ألف برميل في اليوم.

ومصفاة الزور هي المصفاة الأحدث في الكويت وزادت كلفتها عن 16 مليار دولار، وتنتج منتجات مختلفة منها زيت الوقود منخفض الكبريت، بنسبة كبريت 0.5 بالمئة، ويتم تزويد وزارة الكهرباء والماء الكويتية بكميات منه ويتم تصدير الباقي للخارج.

وبهذه الخطوة تكون قدرة الكويت التكريرية قد ارتفعت إلى 1.415 مليون برميل يوميا، حيث تبلغ الطاقة الإجمالية للمصفاتين الأخريين وهما ميناء عبدالله والأحمدي 800 ألف برميل يوميا، وتتبعان شركة البترول الوطنية الكويتية.