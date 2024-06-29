وأوضح المعهد، أن مؤشر ثقة الأعمال سجل تراجعاً للمرة الثالثة على التوالي، ليستقر عند أدنى قيمة له منذ شهر نوفمبر 2023، وأن هذا الانخفاض يعود بشكل أساسي إلى تراجع قطاعي التصنيع والخدمات.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك للشهر الثاني على التوالي ووصل إلى أعلى قيمة له منذ شهر فبراير 2022.

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، في مارس الماضي، أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر في إيطاليا، ارتفع في عام 2023 إلى أعلى مستوى له منذ نحو عشر سنوات، على الرغم من الانتعاش الاقتصادي منذ تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19.

وأفاد المعهد أن عدد الذين يعيشون في "فقر مدقع"، أي الذين لا يتمكنون من شراء السلع والخدمات الأساسية، ارتفع إلى 5.75 مليون أو 9.8 بالمئة من السكان.

ويزيد مستوى الفقر هذا بشكل طفيف عن مستوى 9.7 بالمئة في عام 2022، ويعتبر الأعلى منذ بدء سلسلة تسجيل البيانات الحالية في عام 2014.