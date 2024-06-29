إلا أن المعدن الأصفر سجل ارتفاعا للربع الثالث على التوالي.

تحركات الأسعار

خلال الأسبوع الماضي، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.21 بالمئة، إلى 2326.75 دولارا للأونصة.

وصعدت الأسعار أكثر من أربعة بالمئة خلال الربع الجاري.

وتلقت أسعار الذهب دعما من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، والذي يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية للمستثمرين.

وارتفع الرهان على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض سعر الفائدة في سبتمبر وديسمبر، وذلك بعد أن أظهر تقرير حكومي أن التضخم لم يرتفع في الفترة من أبريل إلى مايو.