وأضاف بولاط خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة تونس بختام منتدى الأعمال والاستثمار التركي التونسي الثاني: "حجم تبادلنا التجاري مع تونس يبلغ حاليا 1.6 مليار دولار، وسنعمل على رفعه إلى ملياري دولار خلال فترة قصيرة، ثم إلى 3 مليارات دولار لاحقا".

وأضاف أن تركيا ستعمل خلال فترة قصيرة كذلك على رفع حجم استثماراتها في تونس، التي تبلغ حاليا 700 مليون دولار، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وتطرق الوزير التركي إلى اللقاءين المنفصلين اللذين عقدهما اليوم مع وزيرة الطاقة والصناعة والتعدين التونسية فاطمة ثابت شيبوب، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب.

وقال: "اجتمعت اليوم مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية في لقاء يُعد الرابع من نوعه خلال السنة الأخيرة، ولدينا عزم وتصميم على تطوير كل المسائل المتعلقة بالتجارة والاستثمار والسياحة والخدمات مع تونس".

وأضاف: "عقدنا كذلك اجتماعا مثمرا اليوم مع وزيرة الطاقة والصناعة والتعدين التونسية، وقد تقرر أن تزور هيئة من كبار المسؤولين بالوزارة التونسية من مختلف القطاعات إسطنبول لعقد اجتماع في ما يتعلق بالاستثمارات".

ولفت بولاط إلى أن "العلاقات بين تركيا وتونس شهدت تعاونا وثيقا جدا خلال العشرين سنة الأخيرة، وقد أبرمنا بالفعل العديد من اتفاقيات التعاون".

وأوضح أن هذه الاتفاقيات تشمل اتفاقية التبادل الحر، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، واتفاقية منع الازدواج الضريبي.

ولفت إلى أن البلدين أجريا في ديسمبر الماضي تعديلا على اتفاقية التبادل الحر الموقعة بينها في عام 2005.

وأشار كذلك إلى توقيع قرار تشكيل مجلس الشراكة التركي التونسي في الشهر ذاته، والذي دخل بالفعل حيز التنفيذ.

وتابع بولاط: "نستهدف دعم التجارة والاستثمار بين البلدين، ونرى أن هناك دعما كبيرا جدا من كلا الطرفين للقطاع الخاص، ونحن كحكومات نشجع المستثمرين من كلا البلدين على تبادل المشاريع الاستثمارية".

وحول منتدى الأعمال والاستثمار التركي التونسي، الذي انعقد اجتماعه الثاني، الثلاثاء، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في العاصمة تونس، قال بولاط: "عقدنا الاجتماع الأول لهذا المنتدى في إسطنبول قبل 3 أسابيع (5 يونيو الجاري)، وها نحن نعقد اجتماعنا الثاني في تونس".

وأكد أن لقاءات الاجتماع الثاني لهذا المنتدى، اليوم، "كانت مثمرة وناجحة للغاية".

ولفت إلى أن أحد المستثمرين الأتراك سيوقع الأربعاء على اتفاقية شراكة والاستثمار في مجال النسيج في تونس.

وقال بولاط: "نرى أن علاقات تركيا وتونس السياسية جيدة جدا، ونريد تتويج ذلك عبر تطوير العلاقات بين البلدين في المجالين الاقتصادي والتجاري".