وأعلنت قطر، وهي من أكبر مُصدري الغاز الطبيعي المسال عالميا، زيادة إضافية في إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال في فبراير سترفع خططها الأصلية بواقع 16 مليون طن متري سنويا. وتهدف قطر إلى الوصول إلى 142 مليون طن متري في 2030 مقابل 77 مليون طن حاليا.

واشتدت المنافسة في سوق الغاز الطبيعي المسال بين قطر والولايات المتحدة بعد قرار أوروبا التخلص من اعتمادها على خط أنابيب الغاز الروسي عقب الحرب الروسية الأوكرانية.