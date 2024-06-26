وأضاف أن هذه الشحنات ستصل كاملة في الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف إلى وقف قطع الكهرباء خلال أشهر الصيف المتبقية.

وأوضح مدبولي أن مصر تعاقدت على 300 ألف طن من المازوت بقيمة 180 مليون دولار لتعزيز احتياطياتها الاستراتيجية مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصل في مطلع الأسبوع المقبل.

وكانت الحكومة المصرية قد مددت يوم الاثنين فترات انقطاع التيار الكهربائي اليومية إلى ثلاث ساعات بدلا من المعدل المعتاد وهو ساعتين لمواجهة ارتفاع استهلاك الكهرباء بالمنازل خلال موجة الحر الأخيرة.

وقال مدبولي يوم الثلاثاء إن فترات الانقطاع الممتدة لثلاث ساعات ستستمر حتى نهاية يونيو، قبل أن تعود إلى ساعتين في النصف الأول من يوليو مع هدف توقفها تماما خلال ما تبقى من فصل الصيف.

واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالشكاوى حول تأثير انقطاع التيار الكهربائي، حيث قال البعض إنهم اضطروا لشراء مولدات كهربائية خاصة.

وقد أثرت المشكلة بشكل خاص على المراهقين الذين يدرسون للحصول على شهادة الثانوية العامة، حيث نشر بعض المستخدمين صورا لطلاب يدرسون على ضوء الشموع. كما ذكر البعض الآخر أن أبنائهم لجأوا للدراسة في المقاهي.

وقال صاحب إحدى قاعات الأفراح في مدينة بورسعيد الساحلية، إنه سيقوم بتحويل إحدى قاعاته إلى قاعة للدراسة للطلاب المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي وحتى نهاية شهر يونيو.

منذ شهر يوليو من العام الماضي، أدى تخفيف الأحمال المرتبطة بانخفاض إنتاج الغاز وارتفاع الطلب ونقص العملة الأجنبية إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميا في معظم المناطق.

وقال مدبولي يوم الثلاثاء في خطابه "احنا بالفعل حطينا خطة إن احنا هننهي بالكامل مشكلة تخفيف الاحمال إن شاء الله على نهاية هذا العام 2024".

وأردف قائلا "احنا ماعندناش أزمة توليد طاقة على الإطلاق ولا نقل ولا توزيع في الشبكات ولكن هي مشكلة تدبير الوقود".

وأوضح مدبولي أسباب الأزمة "مع الزيادة اللي بتحصل في عملية الاستهلاك ومعدلات الاستهلاك المرتبطة بالتنمية الكبيرة اللي حصلت في البلد والزيادة السكانية... بقى هناك ضغط كبير على الموارد الدولارية"

كما ذكر أن الإنتاج في حقل غاز بإحدى الدول المجاورة توقف بشكل كامل لمدة 12 ساعة مما أدى إلى انقطاع الإمدادات إلى مصر، دون أن يذكر اسم الدولة أو حقل الغاز.

وقالت شركة أبو قير المصرية للأسمدة يوم الثلاثاء إن ثلاثة من مصانعها أوقفت الإنتاج بسبب انقطاع إمداداتها من الغاز الطبيعي.