وأضافت الهيئة في بيانها أنه "سوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف".

ولم تحدد الجدول الزمني المتوقع لعملية الطرح.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة المطاحن العربية، المعروفة سابقا بشركة المطاحن الثانية، نحو 4920 طنا من الطحين يوميا عبر مطاحنها الثلاثة في الرياض وجازان وحائل.

وكانت شركة المطاحن العربية جزءا من برنامج خصخصة أوسع في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى التحول بعيدا عن الاعتماد على إيرادات النفط.

وباعتها الهيئة العامة للأمن الغذائي (المعروفة وقتئذ بالمؤسسة العامة للحبوب) مقابل 2.13 مليار ريال (568 مليون دولار) في 2021 إلى كونسورتيوم يضم شركة أبناء عبد العزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري وشركة الراجحي الدولية للاستثمار والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) وشركة أولام الدولية.

وستنضم شركة المطاحن العربية إلى سلسلة من الطروحات الأولية في المملكة، كما سيأتي إدراجها عقب طرح 30 بالمئة من شركة المطاحن الحديثة، المعروفة سابقا باسم شركة المطاحن الثالثة، في مارس في عملية بيع جمعت 314.6 مليون دولار.

وأشار تقرير صحفي إلى أن شركة المطاحن الرابعة السعودية تتطلع أيضا إلى طرح أسهمها للاكتتاب خلال العام الجاري.