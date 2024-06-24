وقال المسؤول عن الشؤون الدولية في "ميتا" نيك كليغ لوكالة فرانس برس "نواجه مشكلة فعلية في أوروبا، إذ تتفوق علينا الولايات المتحدة والصين بسرعة كبيرة".

وتابع "أعتقدنا لفترة طويلة جداً أنّ الدور الوحيد الذي يتعين على أوروبا أن تؤديه هو التنظيم، بينما يقتصر دور الصين على التقليد والولايات المتحدة على الابتكار".

وأضاف "لا نحقق النجاح بفضل القوانين بل بفضل الابتكار وريادة الأعمال والشراكات بين عمالقة التكنولوجيا والشركات الناشئة الصغيرة، وهو ما يتلاقى مع طموحات هذا البرنامج".

وأُطلق البرنامج الجديد بالشراكة مع "سكايلواي"، وهي شركة تابعة لشركة "إليلد" المخصصة لتوفير خدمات الحوسبة السحابية، وشركة "هاغينغ فايس" الفرنسية التي تشكل منصة تعاونية لنماذج الذكاء الاصطناعي. وستستخدمه خمس شركات أوروبية ناشئة بين سبتمبر 2024 وفبراير 2025.

وأشار بيان إلى أنّ الشركات ستستفيد من "توجيه فني يعطيه باحثون في FAIR، وهو مختبر تابع لشركة ميتا متخصص بالأبحاث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وستُتاح لها منصة هاغينغ فايس وأدواتها، بالإضافة إلى القوة الحاسوبية لسكايلواي".

وكانت الشركة قد قادت برنامجا مماثلاً في يناير.

وتؤيد الشركة المملوكة لمارك زاكربرغ مقاربة "المصدر المفتوح" (الوصول المجاني إلى كود البرمجة) في سيليكون فاليه، على عكس منافسيها كـ"اوبن ايه آي".

وقال كليغ "كلما كانت الشركة منفتحة في ما يتعلق بالتكنولوجيا، يصبح من الأسهل على الجميع تحديد الأخطاء وتصحيحها".