ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن الوزارة قولها، إن إجمالي الإنفاق العام من ميزانية السنة الحالية بلغ خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين 10.83 تريليون يوان (حوالي 1.52 تريليون دولار).

واستحوذت قطاعات التعليم والضمان الاجتماعي والتوظيف على نصيب الأسد من إنفاق الميزانية العامة، في حين سجلت القطاعات المتعلقة بالزراعة والغابات والحفاظ على المياه أسرع وتيرة نمو خلال الفترة المذكورة.

وتظهر البيانات الصادرة عن الوزارة أيضا انخفاض إيرادات الميزانية العامة للصين بنسبة 2.8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 9.69 تريليون يوان في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وذلك في ظل الضغوط التي يتعرض لها دخل الحكومة إثر تباطؤ النمو الاقتصادي، وبالتالي انخفاض الحصيلة الضريبية.

وأضافت الوزارة أن إجمالي الإيرادات الضريبية بلغ حوالي 8 تريليونات يوان خلال فترة يناير-مايو الماضيين، بانخفاض 5.1 في المئة على أساس سنوي، مع زيادة مماثلة بلغت حوالي 0.5 في المئة بعد خصم تأثير العوامل الخاصة.

وأظهر تقرير صادر عن بنك الشعب (المركزي) الصيني، في وقت سابق، نمو اقتصاد الصين خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.8 بالمئة، مشيراً إلى تحسن الإنفاق الاستهلاكي وتسارع الاستثمار في التصنيع وزيادة الإنتاج، ما عزز أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم ككل.