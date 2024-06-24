وذكرت الوثيقة أن الشركة عينت جيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين، في حين يعمل بنك أبوظبي التجاري وبنك مسقط وسيتي وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش.إس.بي.سي والمشرق مديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين.

وأضافت الوثيقة أنه من المقرر أن تبدأ اجتماعات المستثمرين اليوم الاثنين وسيتبعها طرح صكوك بالحجم القياسي مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات بموجب برنامج خاص بالشركة.

يذكر أن شركة تنمية طاقة عمان تأسست في ديسمبر 2020 بموجب مرسوم سلطاني بهدف تعزيز الكفاءة واستغلال فرص النمو في قطاع الطاقة بسلطنة عمان.

وتمتلك الشركة حصة 60 بالمئة من منطقة الامتياز النفطية (مربع 6)، وحصة 100 بالمئة من منطقة الامتياز للغاز غير المصاحب (مربع 6)، كما تمتلك الشركة حصة 100 بالمئة من شركة هيدروجين عمان، بحسب موقعها الإلكتروني.