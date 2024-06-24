أظهرت وثيقة مصرفية، الاثنين، أن مصرف الشارقة الإسلامي عين بنوكا لترتيب اجتماعات مع مستثمرين قبيل طرح مزمع لصكوك لأجل خمس سنوات، بحسب وكالة رويترز.