وبحسب البيانات، فإن الصادرات البترولية للمملكة سجلت في أبريل الماضي نحو 79.3 مليار ريال (21.1 مليار دولار)، انخفاضا من حوالي 82.8 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي، وهو ما يأتي بالتزامن مع تخفيضات الإنتاج النفطية المتفق عليها في إطار تحالف "أوبك+".

وذكر البيان أن الصادرات السلعية -بشكل إجمالي- انخفضت في أبريل الماضي بنسبة 1 بالمئة على أساس سنوي، إلى حوالي 102 مليار ريال، كما انخفضت الواردات بنسبة 1.3 بالمئة إلى حوالي 60 مليار ريال.

ووفقا للبيان فقد انخفض فائض الميزان التجاري السعودي في أبريل بنسبة 0.5 بالمئة عن نفس الشهر من العام الماضي، مسجلا نحو 42 مليار ريال، لكنه ارتفع بنسبة 36 بالمئة على أساس شهري بالمقارنة مع مارس الماضي.