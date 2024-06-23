وقالت متحدثة باسم الهيئة إن الرحلة (كيه.إل.إم705) المتجهة إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية حولت مسارها فوق بلجيكا المجاورة بعد أن طلبت الهبوط كإجراء احترازي.

ولم تتضح المشكلة بعد.

وقالت (كيه.إل.إم) إن سلامة الركاب وأفراد الطاقم لم تكن أبدا في خطر وإنها ستستخدم طائرة بديلة للرحلة.

وأظهرت لقطات على موقع (فلايت رادار 24) أن الطائرة من طراز بوينغ قد عادت بالفعل إلى مطار سيخيبول في هولندا.

وكان الرئيس التنفيذي الحالي لشركة بوينغ، ديفيد كالهون، قد أعلن في مارس الماضي، عن نيته التنحي عن منصبه بنهاية العام.

ورفض لاري كولب، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك للطيران (GE Aerospace)، والذي كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه خيار مثالي للمنصب، عرض بوينغ بتولي زمام القيادة، وفقًا لتقرير لصحيفة وول ستريت جورنال اطلعت عليه سكاي نيوز عربية.

ويواجه المرشحون المحتملون الآخرون - ستيفاني بوب، وهي رئيسة العمليات في بوينغ، وبات شاناهان، رئيس شركة Spirit AeroSystems، صعوبات في طريقهم إلى المنصب الأعلى.

كما رفض ديفيد جيتلين، أحد أعضاء مجلس إدارة بوينغ وهو من المخضرمين في مجال الفضاء، عرضًا مشابهًا.