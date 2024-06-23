وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد أجرت الشركة الأم لفيسبوك مناقشات مع شركة "أبل" حول دمج نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بـ "Meta Platforms" في تقنية Apple Intelligence، وهو نظام الذكاء الاصطناعي الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا لأجهزة شركة أبل و"أيفون" على وجه الخصوص.

وتأمل شركة "ميتا"، مثل غيرها من الشركات التي تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي، في الاستفادة من الانتشار الهائل لشركة "أبل" من خلال أجهزة "أيفون" الخاصة بها.

ووفق "وول ستريت جورنال"، فقد قامت شركة أبل، وهي شركة تأخرت في الدخول إلى عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي، بتطوير نماذجها الأصغر حجمًا للذكاء الاصطناعي، ولكنها أعلنت أنها ستلجأ إلى شركاء للقيام بمهام أكثر تعقيدًا أو أكثر تخصصا.

وعندما تم الكشف عن Apple Intelligence في وقت سابق من هذا الشهر في مؤتمر المطورين العالمي للشركة، تم الإعلان عن التعاون مع نموذج "تشات جي بي تي" من شركة "أوبن إيه آي" كشريك أول.

وقال كريغ فيديريغي، رئيس البرمجيات لدى أبل: "أردنا أن نبدأ بالأفضل"، وأشار إلى أن "تشات جي بي تي" يمثل الخيار الأفضل لمستخدمي "أبل" حاليا.

كما تحدث أيضا عن رغبة "أبل" في دمج تكنولوجيا تطبيق Gemini من شركة "غوغل" أيضًا.