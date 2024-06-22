وأضافت الوزارة على موقعها على الإنترنت أن وزير التجارة، وانغ ون تاو، تلقى دعوة لعقد اجتماع عبر الاتصال المرئي مع ممثل الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك خلال زيارته للصين إن الاتحاد الأوروبي يرحب بالمناقشات بشأن الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية.

وزيارة هابيك هي الأولى لمسؤول أوروبي كبير منذ أن اقترح الاتحاد فرض رسوم كبيرة على واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع لمكافحة ما يعده الاتحاد دعما مفرطا من الحكومة لها.

وقال هابيك في شنغهاي إن هناك فرصة حتى نوفمبر للحوار بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن المسائل المتعلقة بالرسوم الجمركية، وإنه يؤمن بالأسواق المفتوحة، لكن تلك الأسواق تتطلب تكافؤ الفرص.