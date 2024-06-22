وأعربت المجموعة عن قلقها خصوصاً في شأن الالتزامات التي نص عليها قانون الأسواق الرقمية لجهة القابلية للتشغيل البيني، معتبرة أن هذه القواعد التي تتيح التواصل بين مختلف المنصات وأنظمة المراسلة قد تشكل خطراً على أمن البيانات الشخصية وحمايتها.

وكانت "آبل" قد أعلنت في مطلع يونيو الجاري عن نظامها الجديد "آبل إنتيليجنس" Apple Intelligence الهادف إلى تحسين استخدام مختلف أجهزتها من "آيفون" إلى "ماك" بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء محتوى، على شكل نص أو صورة أو صوت، بناءً على طلب بسيط مصاغ باللغة اليومية، أو الحصول على إجابات مفصلة عن أسئلة.

ومن أبرز ما سيتيحه النظام الجديد للمستخدم إنشاء الرموز التعبيرية (إيموجي) الخاصة به أو إنشاء ملخصات للرسائل في صندوق البريد الإلكتروني أو العثور على صورة في ألبوماته من خلال وصفها شفهياً.

وخلال العرض التقديمي لـ "آبل إنتيليجنس"، أبرزت "آبل" قدرة نظامها على توفير الأمان، وهو أحد ركائز الشركة منذ عقود.

وأوضحت الشركة أن جهاز "آيفون" المزود بـ"آبل إنتيليجنس" سيستفيد من قدرات الخوادم البعيدة (الحوسبة السحابية) على قدرات الهاتف من دون أن يؤدي ذلك إلى تخزين بياناته أو إلى تمكين الآخرين من استخدامها.

ويهدف قانون الأسواق الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ في بداية مارس الماضي إلى إلزام شركات التكنولوجيا العملاقة على الانفتاح على المنافسة.

ويستهدف القانون خصوصاً شركة "آبل" التي ستضطر إلى السماح بتثبيت متاجر تطبيقات غير متجرها "آبل ستور" على الأجهزة التي تنتجها.

وقالت الناطقة باسم "آبل": "نحن قلقون من أن التزامات التشغيل البيني التي فرضها قانون الأسواق الرقمية قد تجبرنا على تعريض سلامة منتجاتنا للخطر بطريقة تهدد أمن البيانات وحمايتها".

وأضافت أن الشركة لن تتمكن تالياً "من إتاحة ثلاث ميزات للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي هذا السنة"، أبرزها "آبل إنتيليجنس".

ويتعلق التأجيل أيضاً بإمكان عرض صورة شاشة "آيفون" على جهاز آخر، أو مشاركة المستخدم محتويات شاشته مع شخص ما أثناء محادثة عبر الإنترنت.