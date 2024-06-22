وأوضح جيانهوا أن القدرة المركبة لتوليد طاقة الرياح في الصين زادت بما يقرب من خمسة أضعاف، فيما زادت القدرة المركبة لتوليد الطاقة الكهروضوئية بأكثر من 30 ضعفاً.

وأضاف أن بلاده تواصل تحسين هيكل استهلاك الطاقة وتعزيز التنمية الخضراء منخفضة الكربون إلى مستويات جديدة.

وقال في تصريحات نقلها التلفزيون المركزي الصيني "سي سي تي في" إن الصين حققت تقدماً كبيراً في أمن الطاقة ومستويات الإمداد المستقر منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني في عام 2012، مشيراً إلى أن البلاد استمرت في تحسين هيكل استهلاك الطاقة خلال هذه الفترة.

كما أشار إلى أن الصين أنشأت أكبر نظام للبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في العالم، موضحاً أنه خلال عشر سنوات، انخفضت نسبة استهلاك الفحم بـ12.1 نقطة مئوية، بينما ارتفعت نسبة استهلاك مصادر الطاقة غير الأحفورية مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية والطاقة النووية بـ7.7 نقطة مئوية، ونتيجة لذلك تحسن "المحتوى الأخضر" للتنمية الاقتصادية بشكل كبير.

كما أضاف جيانهوا أن الصين تعد حالياً من الدول المتقدمة عالمياً في مجال تحديث تكنولوجيا الطاقة، وستعمل مستقبلاً على تنسيق أمن الطاقة والتحول منخفض الكربون، وتقليل استهلاك الطاقة الأحفورية، وتعزيز التحول والارتقاء باستخدام الطاقة.

"بحلول عام 2025، سيتم إنشاء نحو 12 مليون منشأة شحن في جميع أنحاء الصين، وسيتم بذل الجهود لرفع مستوى كهربة الطاقة النهائية إلى نحو 30 بالمئة بحلول عام 2025، ومواصلة توسيع نطاق استهلاك الكهرباء الخضراء وزيادة نسبة استهلاك الطاقة غير الأحفورية بنقطة مئوية واحدة كل عام"، بحسب قوله.