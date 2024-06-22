تحركات الأسعار

خلال الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.47 بالمئة، لتصل إلى مستوى 2321.98 دولارا للأونصة

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقوة في آخر تداولات الأسبوع، الجمعة، بنسبة 1.61 بالمئة.

وزاد النشاط الاقتصادي الأميركي إلى أعلى مستوى في 26 شهرا في يونيو، وسط انتعاش في التوظيف.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن طلبات إعانة البطالة المقدمة للمرة الأولى في الولايات المتحدة انخفضت قليلا الأسبوع الماضي.

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من سبعة أسابيع، مما يجعل الذهب أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى، كما ارتفعت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد البيانات الأميركية.

ويضع متداولون حاليا احتمال نسبته 63 بالمئة بإقدام مجلس الاحتياطي على رفع سعر الفائدة في سبتمبر في تغير طفيف عن الخميس وذلك وفقا لفيد ووتش التابعة لبورصة شيكاغو.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليص كلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.