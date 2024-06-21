وكانت الشركة الدنماركية "كارلسبرج غروب" الأسوأ أداء اليوم بعدما أبلغتها بريتفيك البريطانية لصناعة المشروبات الغازية برفض عرض استحواذ معدل.

تحركات الأسهم

هبط مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.7 بالمئة متأثرا بخسارة مؤشر التكنولوجيا الفرعي نحو 1.3 بالمئة ومؤشر أسهم البنوك في منطقة اليورو 1.7 بالمئة.

وخسر سهم "كارلسبرج غروب" بنسبة 9.3 بالمئة بعد أن رفضت بريتفيك عرض استحواذ بقيمة 3.93 مليار دولار، قائلة إن العرض "يقلل كثيرا" من قيمة المجموعة وآفاق النمو لديها.

وقفز سهم بريتفيك 7.7 بالمئة.

ورغم التراجع، سجل المؤشر الأوروبي مكاسب أسبوعية بنحو 0.8 بالمئة في ظل اهتمام السوق بقرارات البنك المركزي السويسري وبنك إنجلترا ليتعافى من هبوط الأسبوع الماضي الذي أعقب دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

وربح المؤشر كاك 40 الفرنسي 1.7 بالمئة خلال الأسبوع.

وانخفض مؤشر "فاينانشال تايمز 100" البريطاني 0.4 بالمئة، بعدما أثارت بيانات مبيعات التجزئة المحلية مخاوف من استمرار سعر الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وواصل المستثمرون في أنحاء العالم تجنب المخاطرة وسط خسائر المؤشرات الأميركية مع انحسار ارتفاع أسهم شركة صناعة الرقائق العملاقة إنفيديا.