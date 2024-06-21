وانخفضت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد، 1.3 بالمئة مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفع التضخم في أسعار المواد غير الغذائية 1.7 بالمئة.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبا، 0.1 بالمئة على أساس شهري و2.2 بالمئة على أساس سنوي.

ومن المقرر أن يجتمع بنك المغرب المركزي، الثلاثاء المقبل، ليتخذ قراراً بخصوص سعر الفائدة الرئيسي، وسط توقعات بأن يبقي عليه عند مستوى 3 بالمئة المعتمد منذ مارس العام الماضي وهي الأعلى منذ عام 2014.