وذكر تقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" في هذا الشأن أن دولة الإمارات سجلت تدفقات من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال عام 2023 بلغت حوالي 30.7 مليار دولار (نحو 112.6 مليار درهم) مقابل 22.7 مليار دولار (نحو 83.5 مليار درهم) في العام السابق 2022، بنسبة نمو بلغت نحو 35 بالمئة.

وبلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية إلى الخارج، خلال العام الماضي 22 ملياراً و328 مليون دولار (نحو 82 مليار درهم)، وبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية في الخارج بنهاية العام الماضي 262 ملياراً و208 ملايين دولار (نحو 962 مليار درهم) مقابل 239 ملياراً و880 مليون دولار (نحو 880 مليار درهم) خلال العام السابق وبنسبة نمو تخطت حاجز الـ9 بالمئة.

يذكر أن تقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" قد أشار إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في 2023 للعام الثاني على التوالي وسط تباطؤ اقتصادي عالمي وتوترات تجارية وجيوسياسية متزايدة. وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 2 بالمئة مسجلا 1,3 تريليون دولار العام الماضي

وبحسب اونكتاد، فإن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر تظل "صعبة" في عام 2024، لكنه سلط الضوء على بعض التطورات الإيجابية.